Reuters: Запад хочет поставить Киеву новые Patriot до саммита в июне

Западные союзники Украины обсуждают возможность поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot — они намерены достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров. Потенциальными поставщиками новых комплексов, по данным агентства, выступают США, а также такие страны, как Греция.
«Западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, нацелены достичь соглашения до саммита НАТО в июне», — говорится в материале. По данным агентства, разговоры о поставках Patriot начались на фоне усиливающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украины и возрастающей потребности страны в современных средствах ПВО. Источники агентства уточняют, что обсуждается не только количество комплексов, но и вопросы логистики их доставки.
Ранее газета New York Times писала, что Украина может получить одну систему Patriot, которая ранее базировалась в Израиле. Помимо этого также ведутся разговоры о передаче еще одного комплекса из Германии или Греции. По сведениям издания, система из Израиля будет доставлена Украине к лету, при этом речь идет о более старой модели.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о негативных последствиях поставок западного вооружения Украине. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут «законной целью» для российской армии, а в Кремле уверены, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и урегулированию конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.