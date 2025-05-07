VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн

В День Победы пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получат возможность принять участие во Всероссийской минуте молчания в онлайн-формате. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«В соцсетях („ВКонтакте“ и „Одноклассники“, — прим. URA.RU) появятся мини-приложения. С их помощью можно [будет] остановиться на минуту и в тишине почтить память тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении компании.
Помимо этого, желающие присоединиться к акции «Бессмертный полк» имеют возможность сделать это также в формате онлайн. Для участия в виртуальном шествии данные о героях своей семьи можно будет отправить с помощью мини-приложений, доступных в данных социальных сетях.
В преддверии Дня Победы компания VK организует установку стел с изображениями знаковых локаций, запечатленных в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется разместить 25 подобных арт-объектов на территории десяти российских городов. Посетители смогут воспользоваться QR-кодом, размещенным на каждой стеле, чтобы с помощью нейросети Mail преобразовать черно-белые фотографии своих родственников в цветные версии. Кроме того, снимки можно будет восстановить и опубликовать в рамках проекта «Облака Mail».
В честь знаменательной даты на главной странице «VK Видео» будет размещен специальный раздел под названием «80 лет Победы». В этом разделе пользователи найдут свыше 260 материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Среди них — художественные и документальные фильмы, телесериалы, эксклюзивные авторские программы, а также прямые трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве и шествия «Бессмертного полка». Эти и другие проекты находятся на специальном сайте.
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