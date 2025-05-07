07 мая 2025

VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн

В день Победы VK проведет Всероссийскую минуту молчания в онлайн-формате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская минута молчания также пройдет и в цифровом формате, рассказали в компании VK
Всероссийская минута молчания также пройдет и в цифровом формате, рассказали в компании VK Фото:

В День Победы пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получат возможность принять участие во Всероссийской минуте молчания в онлайн-формате. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В соцсетях („ВКонтакте“ и „Одноклассники“, — прим. URA.RU) появятся мини-приложения. С их помощью можно [будет] остановиться на минуту и в тишине почтить память тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении компании.

Помимо этого, желающие присоединиться к акции «Бессмертный полк» имеют возможность сделать это также в формате онлайн. Для участия в виртуальном шествии данные о героях своей семьи можно будет отправить с помощью мини-приложений, доступных в данных социальных сетях.

В преддверии Дня Победы компания VK организует установку стел с изображениями знаковых локаций, запечатленных в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется разместить 25 подобных арт-объектов на территории десяти российских городов. Посетители смогут воспользоваться QR-кодом, размещенным на каждой стеле, чтобы с помощью нейросети Mail преобразовать черно-белые фотографии своих родственников в цветные версии. Кроме того, снимки можно будет восстановить и опубликовать в рамках проекта «Облака Mail».

В честь знаменательной даты на главной странице «VK Видео» будет размещен специальный раздел под названием «80 лет Победы». В этом разделе пользователи найдут свыше 260 материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Среди них — художественные и документальные фильмы, телесериалы, эксклюзивные авторские программы, а также прямые трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве и шествия «Бессмертного полка». Эти и другие проекты находятся на специальном сайте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День Победы пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» получат возможность принять участие во Всероссийской минуте молчания в онлайн-формате. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В соцсетях („ВКонтакте“ и „Одноклассники“, — прим. URA.RU) появятся мини-приложения. С их помощью можно [будет] остановиться на минуту и в тишине почтить память тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении компании. Помимо этого, желающие присоединиться к акции «Бессмертный полк» имеют возможность сделать это также в формате онлайн. Для участия в виртуальном шествии данные о героях своей семьи можно будет отправить с помощью мини-приложений, доступных в данных социальных сетях. В преддверии Дня Победы компания VK организует установку стел с изображениями знаковых локаций, запечатленных в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется разместить 25 подобных арт-объектов на территории десяти российских городов. Посетители смогут воспользоваться QR-кодом, размещенным на каждой стеле, чтобы с помощью нейросети Mail преобразовать черно-белые фотографии своих родственников в цветные версии. Кроме того, снимки можно будет восстановить и опубликовать в рамках проекта «Облака Mail». В честь знаменательной даты на главной странице «VK Видео» будет размещен специальный раздел под названием «80 лет Победы». В этом разделе пользователи найдут свыше 260 материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Среди них — художественные и документальные фильмы, телесериалы, эксклюзивные авторские программы, а также прямые трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве и шествия «Бессмертного полка». Эти и другие проекты находятся на специальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...