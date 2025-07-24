Пользователи массово жалуются на проблемы в работе Альфа-Банка

Пользователи отмечают, что не могут войти в приложение
Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению Альфа-Банка. Это следует из данных сервиса Downdetector.
Резкий всплеск жалоб на недоступность онлайн-банка зафиксирован преимущественно в Петербурге. Пользователи отмечают, что не могут войти в приложение, провести платежи, проверить баланс или воспользоваться другими услугами дистанционного обслуживания. Проблемы также отмечаются и в других регионах России.
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