Пользователи массово жалуются на проблемы в работе Альфа-Банка

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Пользователи отмечают, что не могут войти в приложение
Пользователи отмечают, что не могут войти в приложение Фото:

Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению Альфа-Банка. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Резкий всплеск жалоб на недоступность онлайн-банка зафиксирован преимущественно в Петербурге. Пользователи отмечают, что не могут войти в приложение, провести платежи, проверить баланс или воспользоваться другими услугами дистанционного обслуживания. Проблемы также отмечаются и в других регионах России.

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Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению Альфа-Банка. Это следует из данных сервиса Downdetector. Резкий всплеск жалоб на недоступность онлайн-банка зафиксирован преимущественно в Петербурге. Пользователи отмечают, что не могут войти в приложение, провести платежи, проверить баланс или воспользоваться другими услугами дистанционного обслуживания. Проблемы также отмечаются и в других регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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