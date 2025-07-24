Путин лично приехал попрощаться с главой Верховного суда Подносовой

Президент России Владимир Путин лично прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся сейчас на месте событий.
«Машина Путина приехала на место, где проходят траурные мероприятия», — сообщил корреспондент URA.RU. Он отмечает, что на территорию Центральной клинической больницы прибыла машина российского лидера.
Ирина Подносова скончалась в возрасте 71 года, проработав на должности председателя Верховного суда чуть больше года. Она была назначена на этот пост в апреле 2024 года, сменив Вячеслава Лебедева, который руководил судом на протяжении нескольких десятилетий. Свои соболезнования родным и близким Подносовой также выразил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
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