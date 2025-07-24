Песков объяснил необходимость создания буферной зоны рядом с Украиной

ВС РФ делают все необходимое для создания буферных зон на границе с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что они (ВСУ — прим. URA.RU) пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию — это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон [на границах с Украиной] и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры», — сказал Песков в общении с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Песков в общении с журналистами заявил, что Кремль остался удовлетворен результатами третьего раунда переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что предложения российской делегации были конкретными и конструктивными.
Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.
После окончания встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об инициативе встречи Зеленского и Путина. Он предложил сделать это до конца августа. На что руководитель российской делегации Владимир Мединский заметил, что это может случиться лишь при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение украинского конфликта.
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