Сектовед раскрыл, кого из обычных россиян затронет запрет сатанизма*

Запрет «Международного движения сатанизма» (признано экстремистским и запрещено в РФ) повлияет в первую очередь на тех, кто носит сатанинскую атрибутику. Так считает исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин.
«Этого запрет коснется в первую очередь — так называемой сатанинской* атрибутики: одежды и всего прочего», — сказал Дворкин в разговоре с ОСН. По его мнению, молодежь, которая носит украшения с пентаграммами, как правило, не связана с сатанизмом напрямую. Однако подобные действия способствуют определенной популяризации идеологических аспектов, заложенных в данной символике.
Тем не менее, отмечает сектовед, следует дождаться появления подзаконных актов, поскольку в самом законе пока отсутствуют какие-либо определения. Дворкин считает, что для наполнения документа конкретным содержанием потребуется значительная экспертная проработка.
Ранее стало известно, что иск в суд о запрете движения сатанизма подали Минюст и Гепрокуратура РФ. В ведомстве подчеркнули, что культ основан на ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. А его последователи призывают к уничтожению православных святынь и отрицают общественные нормы.
*»Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ
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