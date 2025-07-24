ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

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В Минобороны РФ уточнили, что удар был нанесен ракетами большой дальности
В Минобороны РФ уточнили, что удар был нанесен ракетами большой дальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 24 июля российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар ... по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что для атаки использовались ракеты и беспилотники. Все объекты были успешно поражены.

Ранее российские войска уже наносили удары по украинским военным объектам, в том числе по предприятиям военной промышленности во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома. По данным Минобороны РФ, целью атак становились объекты, связанные с производством ракет и беспилотников для ВСУ. Ведомство подчеркивает, что удары не направлены против мирного населения.

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В ночь на 24 июля российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар ... по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что для атаки использовались ракеты и беспилотники. Все объекты были успешно поражены. Ранее российские войска уже наносили удары по украинским военным объектам, в том числе по предприятиям военной промышленности во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома. По данным Минобороны РФ, целью атак становились объекты, связанные с производством ракет и беспилотников для ВСУ. Ведомство подчеркивает, что удары не направлены против мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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