ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 24 июля российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар ... по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что для атаки использовались ракеты и беспилотники. Все объекты были успешно поражены.
Ранее российские войска уже наносили удары по украинским военным объектам, в том числе по предприятиям военной промышленности во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома. По данным Минобороны РФ, целью атак становились объекты, связанные с производством ракет и беспилотников для ВСУ. Ведомство подчеркивает, что удары не направлены против мирного населения.
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