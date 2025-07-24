Нечаев: Германия во главе с Мерцем ускоренно готовится к конфликту с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Нечаева, на возможный конфликт с Россией Германия выделяет сотни миллиардов евро
По словам Нечаева, на возможный конфликт с Россией Германия выделяет сотни миллиардов евро Фото:

Германия под руководством канцлера Фридриха Мерца ускоряет подготовку к возможному военному конфликту с Россией, выделяя на это сотни миллиардов евро. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«К политике „смены эпох“ предыдущего кабмина добавились новые штрихи — ускоренная подготовка Германии к полномасштабному военному конфликту с Россией, под которую выделяются сотни миллиардов евро», — заявил Нечаев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что такие меры считаются крайне опасными и вызывают серьезную обеспокоенность у российской стороны.

Ранее Фридрих Мерц в интервью газете S?ddeutsche Zeitung выразил опасения по поводу увеличения военных расходов и обострения отношений с Россией. Он отметил, что среди населения существует страх перед конфликтом с Москвой, хотя сам он его не разделяет. Мерц также скептически отнесся к возможному улучшению отношений с Россией, заявив, что поддерживает усиление давления на Москву на фоне текущей международной ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия под руководством канцлера Фридриха Мерца ускоряет подготовку к возможному военному конфликту с Россией, выделяя на это сотни миллиардов евро. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев. «К политике „смены эпох“ предыдущего кабмина добавились новые штрихи — ускоренная подготовка Германии к полномасштабному военному конфликту с Россией, под которую выделяются сотни миллиардов евро», — заявил Нечаев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что такие меры считаются крайне опасными и вызывают серьезную обеспокоенность у российской стороны. Ранее Фридрих Мерц в интервью газете S?ddeutsche Zeitung выразил опасения по поводу увеличения военных расходов и обострения отношений с Россией. Он отметил, что среди населения существует страх перед конфликтом с Москвой, хотя сам он его не разделяет. Мерц также скептически отнесся к возможному улучшению отношений с Россией, заявив, что поддерживает усиление давления на Москву на фоне текущей международной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...