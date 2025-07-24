СК направил руководство на место крушения самолета в Тынде

Руководитель Восточного управления СК России на транспорте прибыл в Тынду для координации расследования уголовного дела по факту крушения самолета. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ведомства Владимир Ануфриев.
«Выезжает на место непосредственно руководитель управления», — заявил Ануфриев. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что следователи продолжают работу на месте происшествия и поддерживают связь с экстренными службами для координации поисковых мероприятий и сбора доказательств. Специалисты-криминалисты проводят первичный осмотр и фиксируют улики для выяснения обстоятельств случившегося.
Самолет Ан-24 пропал с радаров в Амурской области после попытки уйти на второй круг при сложных погодных условиях. Его обломки были обнаружены 24 июля горящими на склоне горы недалеко от Тынды. На борту находились 49 человек, предварительно выживших нет, поисково-спасательные работы продолжаются. Следствие рассматривает версии технической неисправности и ошибки экипажа.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина на место ЧП также отправились министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. Никитин возглавит правкомиссию для ликвидации последствий катастрофы, в которую также входит губернатор Амурской области Василий Орлов.
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