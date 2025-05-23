На Украине раскритиковали «понты» собственной делегации в Стамбуле

Украинский нардеп Анна Скороход подвергла критике уровень компетенции и «понты» делегации Украины на переговорах в Стамбуле, заявив, что представители РФ выглядели более профессионально. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).
«Ну вот воспитатели приехали (российская делегация, — прим. URA.RU), сели. Дети приехали (украинская делегация, — прим. URA.RU) все модные, на понтах <...> Все-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — сказала Анна Скороход в интервью.
Прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле (Турция) должны были состояться 15 мая, однако из-за опоздания украинской стороны были перенесены на следующий день. На встрече представители двух стран договорились, в частности, об обмене военнопленных по формуле 1000 на 1000. Второй раунд переговоров может пройти в Ватикане, это место предложил президент США Дональд Трамп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.