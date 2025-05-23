На Украине раскритиковали «понты» собственной делегации в Стамбуле

Нардеп Украины Скороход: делегация Киева в Стамбуле напоминала детей
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Делегация Украины в Стамбуле показала низкий уровень из-за закидонов и понтов
Делегация Украины в Стамбуле показала низкий уровень из-за закидонов и понтов Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украинский нардеп Анна Скороход подвергла критике уровень компетенции и «понты» делегации Украины на переговорах в Стамбуле, заявив, что представители РФ выглядели более профессионально. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

«Ну вот воспитатели приехали (российская делегация, — прим. URA.RU), сели. Дети приехали (украинская делегация, — прим. URA.RU) все модные, на понтах <...> Все-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — сказала Анна Скороход в интервью. 

Прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле (Турция) должны были состояться 15 мая, однако из-за опоздания украинской стороны были перенесены на следующий день. На встрече представители двух стран договорились, в частности, об обмене военнопленных по формуле 1000 на 1000. Второй раунд переговоров может пройти в Ватикане, это место предложил президент США Дональд Трамп

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Украинский нардеп Анна Скороход подвергла критике уровень компетенции и «понты» делегации Украины на переговорах в Стамбуле, заявив, что представители РФ выглядели более профессионально. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом). «Ну вот воспитатели приехали (российская делегация, — прим. URA.RU), сели. Дети приехали (украинская делегация, — прим. URA.RU) все модные, на понтах <...> Все-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — сказала Анна Скороход в интервью.  Прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле (Турция) должны были состояться 15 мая, однако из-за опоздания украинской стороны были перенесены на следующий день. На встрече представители двух стран договорились, в частности, об обмене военнопленных по формуле 1000 на 1000. Второй раунд переговоров может пройти в Ватикане, это место предложил президент США Дональд Трамп. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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