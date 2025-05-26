Дочь Киркорова страдает от сравнения с детьми Пугачевой

Тринадцатилетняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с волной критики и сравнений с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в соцсетях, что вызвало у девочки негативную реакцию. В ответ она заявила, что у нее хотя бы было счастливое детство.
«В отличие от них, у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день», — заявила Алла-Виктория, отвечая на критику в соцсетях. Ее слова приводит aif.ru.
Под одним из роликов девочки одна из пользовательниц написала, что дети Пугачевой и Галкина очень красивые и воспитанные, но «Алла-Виктория — что-то с чем-то». Именно под этим комментарием дочь Киркорова решила ответить, а затем удалила видео.
Алла-Виктория активно ведет социальные сети, рассказывает о жизни и учебе в Дубае, часто публикует пародийные видео на своего отца и делится успехами в творчестве. В повседневной жизни девочка занимается пением, фигурным катанием, участвует в модных показах и телевизионных проектах вместе с семьей.
Ранее в интервью URA.RU детский психолог Наталья Наумова отмечала, что дети Пугачевой и Галкина с раннего возраста активно занимаются с репетиторами, изучают языки и участвуют в различных кружках, однако важно сохранять для ребенка личное время для отдыха и самостоятельных занятий. По мнению эксперта, чрезмерная загруженность может привести к тому, что дети вырастают слишком послушными и не будут уметь самостоятельно принимать решения.
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