Дочь Киркорова страдает от сравнения с детьми Пугачевой

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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория страдает от сравнения с детьми Пугачевой
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория страдает от сравнения с детьми Пугачевой Фото:

Тринадцатилетняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с волной критики и сравнений с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в соцсетях, что вызвало у девочки негативную реакцию. В ответ она заявила, что у нее хотя бы было счастливое детство. 

«В отличие от них, у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день», — заявила Алла-Виктория, отвечая на критику в соцсетях. Ее слова приводит aif.ru. 

Под одним из роликов девочки одна из пользовательниц написала, что дети Пугачевой и Галкина очень красивые и воспитанные, но «Алла-Виктория — что-то с чем-то». Именно под этим комментарием дочь Киркорова решила ответить, а затем удалила видео. 

Алла-Виктория активно ведет социальные сети, рассказывает о жизни и учебе в Дубае, часто публикует пародийные видео на своего отца и делится успехами в творчестве. В повседневной жизни девочка занимается пением, фигурным катанием, участвует в модных показах и телевизионных проектах вместе с семьей.

Ранее в интервью URA.RU детский психолог Наталья Наумова отмечала, что дети Пугачевой и Галкина с раннего возраста активно занимаются с репетиторами, изучают языки и участвуют в различных кружках, однако важно сохранять для ребенка личное время для отдыха и самостоятельных занятий. По мнению эксперта, чрезмерная загруженность может привести к тому, что дети вырастают слишком послушными и не будут уметь самостоятельно принимать решения.

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Тринадцатилетняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с волной критики и сравнений с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в соцсетях, что вызвало у девочки негативную реакцию. В ответ она заявила, что у нее хотя бы было счастливое детство.  «В отличие от них, у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день», — заявила Алла-Виктория, отвечая на критику в соцсетях. Ее слова приводит aif.ru.  Под одним из роликов девочки одна из пользовательниц написала, что дети Пугачевой и Галкина очень красивые и воспитанные, но «Алла-Виктория — что-то с чем-то». Именно под этим комментарием дочь Киркорова решила ответить, а затем удалила видео.  Алла-Виктория активно ведет социальные сети, рассказывает о жизни и учебе в Дубае, часто публикует пародийные видео на своего отца и делится успехами в творчестве. В повседневной жизни девочка занимается пением, фигурным катанием, участвует в модных показах и телевизионных проектах вместе с семьей. Ранее в интервью URA.RU детский психолог Наталья Наумова отмечала, что дети Пугачевой и Галкина с раннего возраста активно занимаются с репетиторами, изучают языки и участвуют в различных кружках, однако важно сохранять для ребенка личное время для отдыха и самостоятельных занятий. По мнению эксперта, чрезмерная загруженность может привести к тому, что дети вырастают слишком послушными и не будут уметь самостоятельно принимать решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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