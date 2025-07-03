Концертный директор Леонтьева поставил точку в слухах о выступлении артиста в России

Концертный директор Леонтьева: певец едет в Россию
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Певец давно завершил карьеру
Певец давно завершил карьеру Фото:

Певец Валерий Леонтьев действительно готовится выступить в России этим летом. Слухи о возвращении артиста в беседе с URA.RU подтвердил его концертный директор Борис Чигирев. 

«Да, он действительно приедет по приглашению Игоря Крутого на "Новую волну". Мероприятие планируется 25 августа», — пояснил представитель артиста.

Концертный директор не стал распространяться о том, останется ли Леонтьев на несколько дней в России или улетит обратно в США сразу после выступления. В этом году музыкальный фестиваль состоится в Казани. Валерий Яковлевич исполнит на сцене несколько композиций.

При этом представитель певца отметил, что речи ни о каких сольных концертах или полноценного возвращения на сцену не идет. Исключения — личные приглашения Игоря Крутого. Кроме того, Чигирев отмечал, что певец выборочно соглашается на корпоративные выступления. Согласно некоторым данным, частные выступления Леонтьева стоят более 9 миллионов рублей.

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Певец Валерий Леонтьев действительно готовится выступить в России этим летом. Слухи о возвращении артиста в беседе с URA.RU подтвердил его концертный директор Борис Чигирев. Концертный директор не стал распространяться о том, останется ли Леонтьев на несколько дней в России или улетит обратно в США сразу после выступления. В этом году музыкальный фестиваль состоится в Казани. Валерий Яковлевич исполнит на сцене несколько композиций. При этом представитель певца отметил, что речи ни о каких сольных концертах или полноценного возвращения на сцену не идет. Исключения — личные приглашения Игоря Крутого. Кроме того, Чигирев отмечал, что певец выборочно соглашается на корпоративные выступления. Согласно некоторым данным, частные выступления Леонтьева стоят более 9 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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