Концертный директор Леонтьева поставил точку в слухах о выступлении артиста в России

Певец Валерий Леонтьев действительно готовится выступить в России этим летом. Слухи о возвращении артиста в беседе с URA.RU подтвердил его концертный директор Борис Чигирев.
«Да, он действительно приедет по приглашению Игоря Крутого на "Новую волну". Мероприятие планируется 25 августа», — пояснил представитель артиста.
Концертный директор не стал распространяться о том, останется ли Леонтьев на несколько дней в России или улетит обратно в США сразу после выступления. В этом году музыкальный фестиваль состоится в Казани. Валерий Яковлевич исполнит на сцене несколько композиций.
При этом представитель певца отметил, что речи ни о каких сольных концертах или полноценного возвращения на сцену не идет. Исключения — личные приглашения Игоря Крутого. Кроме того, Чигирев отмечал, что певец выборочно соглашается на корпоративные выступления. Согласно некоторым данным, частные выступления Леонтьева стоят более 9 миллионов рублей.
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