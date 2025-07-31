Путин упростил покупку и продажу беспилотников

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Группа парламентариев, представляющих партию «Единая Россия», выступила с инициативой этого законопроекта. Предлагаемые меры предусматривают распространение налоговых льгот на БПЛА с массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжелых устройств нулевая ставка налога на добавленную стоимость уже действует. Помимо этого, освобождение от уплаты НДС будет распространяться на импортируемые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, используемые при производстве, ремонте и модернизации гражданских беспилотников соответствующей категории.
В четверг, 31 июля, российский лидер Владимир Путин подписал целый ряд законов. В их числе — введение штрафов за поиск и доступ к экстремистскому контенту в интернете, а также за распространение рекламы сервисов VPN и передачу абонентских номеров третьим лицам. Какие законы утвердил Путин — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.