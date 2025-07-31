Путин упростил покупку и продажу беспилотников

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Путин установил налоговые льготы для производителей беспилотников
Путин установил налоговые льготы для производителей беспилотников Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Группа парламентариев, представляющих партию «Единая Россия», выступила с инициативой этого законопроекта. Предлагаемые меры предусматривают распространение налоговых льгот на БПЛА с массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжелых устройств нулевая ставка налога на добавленную стоимость уже действует. Помимо этого, освобождение от уплаты НДС будет распространяться на импортируемые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, используемые при производстве, ремонте и модернизации гражданских беспилотников соответствующей категории.

В четверг, 31 июля, российский лидер Владимир Путин подписал целый ряд законов. В их числе — введение штрафов за поиск и доступ к экстремистскому контенту в интернете, а также за распространение рекламы сервисов VPN и передачу абонентских номеров третьим лицам. Какие законы утвердил Путин — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий до 2028 года нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Группа парламентариев, представляющих партию «Единая Россия», выступила с инициативой этого законопроекта. Предлагаемые меры предусматривают распространение налоговых льгот на БПЛА с массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжелых устройств нулевая ставка налога на добавленную стоимость уже действует. Помимо этого, освобождение от уплаты НДС будет распространяться на импортируемые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, используемые при производстве, ремонте и модернизации гражданских беспилотников соответствующей категории. В четверг, 31 июля, российский лидер Владимир Путин подписал целый ряд законов. В их числе — введение штрафов за поиск и доступ к экстремистскому контенту в интернете, а также за распространение рекламы сервисов VPN и передачу абонентских номеров третьим лицам. Какие законы утвердил Путин — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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