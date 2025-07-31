Путин поздравил финалистов шестого сезона конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин поздравил финалистов шестого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов, а также участников международного трека. Приветствие главы государства было оглашено на церемонии закрытия финальных этапов, которые прошли в МДЦ «Артек». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
«На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня, в честной борьбе с достойными соперниками — стремитесь стать лидерами „Большой перемены“», — говорится в поздравлении Путина, которое есть в распоряжении URA.RU. Послание зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Российский лидер также подчеркнул значимость участия школьников из разных регионов России и зарубежных стран в масштабном проекте. Президент отдельно отметил, что в 2025 году конкурсные задания были связаны с 80-летием Великой Победы и Годом защитника Отечества. Путин выразил благодарность наставникам, родителям и педагогам участников, которые поддерживают школьников, помогают им изучать историю и достигать новых целей.
В финале «Большой перемены» приняли участие 700 российских школьников из 67 регионов и более 200 старшеклассников из 30 стран мира. Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки, с 2025 года конкурс включен в национальный проект «Молодежь и дети». За время существования инициативы к ней присоединились свыше семи миллионов детей и подростков по всей стране.
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