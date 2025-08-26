Минпромторг предложил установить в магазинах полки с отечественными товарами

С 1 марта 2026 года в российских магазинах появятся специальные полки для отечественных непродовольственных товаров. Об этом сообщил Минпромторг РФ в пояснительной записке к новому законопроекту. Согласно документу, торговые сети будут обязаны выделять пространство для российских товаров в каждой группе непродовольственных изделий.
«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя ?из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров», — говорится в пояснительной записке Минпромторга. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ведомство уточняет, что минимальная доля отечественных товаров будет определяться правительством в зависимости от объемов производства, а размещать их нужно будет на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола. В министерстве пояснили, что мера направлена на поддержку российских производителей и усиление их позиций на внутреннем рынке. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил, что конкретные квоты по ассортименту не будут фиксированными и будут зависеть от возможностей российских производителей. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отмечал, что новый механизм поможет отечественным компаниям конкурировать с зарубежными брендами благодаря равномерному размещению продукции на полках магазинов.
Законопроект подготовили еще в 2023 году депутаты «Единой России» и Минпромторг. Его цель — повысить конкурентоспособность российских товаров и ускорить технологическое развитие страны. Экс-замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что речь идет о бытовой химии, косметике, парфюмерии и средствах гигиены. Кроме того, к этим категориям может быть добавлена бытовая техника.
