Минпромторг предложил установить в магазинах полки с отечественными товарами

Товары на «российской полке» должны быть размещены на высоте от 80 до 160 сантиметров от поверхности пола
Товары на «российской полке» должны быть размещены на высоте от 80 до 160 сантиметров от поверхности пола

С 1 марта 2026 года в российских магазинах появятся специальные полки для отечественных непродовольственных товаров. Об этом сообщил Минпромторг РФ в пояснительной записке к новому законопроекту. Согласно документу, торговые сети будут обязаны выделять пространство для российских товаров в каждой группе непродовольственных изделий.

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя ?из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров», — говорится в пояснительной записке Минпромторга. Документ есть в распоряжении РИА Новости. 

Ведомство уточняет, что минимальная доля отечественных товаров будет определяться правительством в зависимости от объемов производства, а размещать их нужно будет на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола. В министерстве пояснили, что мера направлена на поддержку российских производителей и усиление их позиций на внутреннем рынке. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил, что конкретные квоты по ассортименту не будут фиксированными и будут зависеть от возможностей российских производителей. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отмечал, что новый механизм поможет отечественным компаниям конкурировать с зарубежными брендами благодаря равномерному размещению продукции на полках магазинов.

Законопроект подготовили еще в 2023 году депутаты «Единой России» и Минпромторг. Его цель — повысить конкурентоспособность российских товаров и ускорить технологическое развитие страны. Экс-замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что речь идет о бытовой химии, косметике, парфюмерии и средствах гигиены. Кроме того, к этим категориям может быть добавлена бытовая техника.

