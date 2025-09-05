Вторую за день журналистку «Дождя»* объявили в розыск

Котрикадзе** разыскивается по уголовной статье
Котрикадзе** разыскивается по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналистку Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщается в базе ведомства.

В отношении Котрикадзе возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ).

Ранее журналистку «Дождя» Валерию Ратникову (признана в РФ иноагентом) объявили в федеральный розыск по уголовным делам о распространении ложной информации о ВС РФ. А также из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.

**Екатерина Котрикадзе признана в России иноагентом 

*»Дождь» признан в РФ иностранным агентом 

