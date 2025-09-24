Медведев: Трамп еще предложит Зеленскому подписать капитуляцию

Президент США Дональд Трамп, выступивший с рядом критических заявлений в адрес России, может в ближайшее время изменить свою позицию. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«А Трамп выдал порцию политических заклинаний на тему „Как слаба Россия“. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и „бумажный тигр“», — приводит слова Медведева ТАСС.
Чиновник выразил уверенность, что такие высказывания являются следствием изменчивой политической линии президента США. Медведев предположил, что в ближайшие дни Трамп снова изменит свою точку зрения и предложит украинскому лидеру «подписать капитуляцию» или предпримет некий неожиданный шаг, чтобы претендовать на Нобелевскую премию.
Ранее Дональд Трамп в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал противоречивые заявления о России, признав ее военную мощь, но одновременно назвав Россию «бумажным тигром» и заявив о провале российской экономики. Он также не дал Киеву конкретных гарантий безопасности, отметив, что позиция Вашингтона по этому вопросу может измениться позже. Эти колебания в риторике Трампа и стали поводом для комментариев Дмитрия Медведева о непоследовательности американского лидера.
