Российские войска уничтожили украинские формирования

Срочная новость
Российские войска завершили уничтожение украинских формирований, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, военные уничтожили железнодорожный состав, использовавшийся для переброски подразделений Вооруженных сил Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!