Почему власти задирают штрафы для водителей и не трогают пешеходов

12:53 11 ноября 2017 0

В течение годы власти уже несколько раз ужесточали правила для водителей, но не для пешеходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На днях в силу вступила новая норма, повышающая штраф для водителей за непропуск пешеходов с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ужесточение наказаний для автомобилистов — главный тренд последних лет. Только в 2017 году власти ужесточили наказание за тонировку стекол, обязали водителей устанавливать автокресла для детей и ввели понятие «опасного вождения». Депутаты планируют усиливать наказания и в следующем году.

Сами водители считают такую ситуацию несправедливой, полагая, что власти не обращают внимания на других участников движения. Собирать штрафы с водителей легче всего, поэтому заморачиваться просто никто не хочет, уверен лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Кроме того, существует иллюзия, что все беды России связаны с водителями. Если водителей не будет, то на дорогах сразу наступит счастье», — рассказал Шкуматов «URA.RU».

Штраф за переход на красный свет составляет 500 рублей, водитель за непропуск пешехода на переходе заплатит 2500 рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С пешеходов гораздо трудней собирать штрафы за нарушения, отмечает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. «Сами сотрудники ГИБДД говорят о сложности выписывания штрафов для пешеходов. Они часто ссылаются на то, что у них нет паспорта, а задерживать человека до выяснения личности — это слишком сложно, никто не хочет с этим связываться. Куда проще остановить водителя, у которого всегда при себе есть права и остальные документы», — рассказал Канаев «URA.RU».

Между тем пешеходы с каждым годом относятся к поведению на дорогах все более легкомысленно, полагают эксперты. «Когда я еще учился в школе, нас учили, что дорога — это место повышенной опасности. Это было не то место, где можно расслабиться. Ее переходили осторожно. Сейчас отношение уже совершенно иное. Многие наденут капюшон, наушники, уставятся в смартфон и идут, совсем не смотря по сторонам», — отмечает заместитель руководителя центра организации дорожного движения Александр Евсин в разговоре с «URA.RU».

Сейчас ни о каком равенстве на дороге говорить не приходится, считает Канаев.

«Многие пешеходы ведут себя на дорогах, как рабочие и крестьяне, которым после революции 1917 года отдали заводы и землю: качают права и злоупотребляют обязанностями», — говорит Канаев.

Усугубляет проблему отношений участников дорожного движения стремление городских властей сэкономить на планировке переходов. «Более, чем в половине случаев за смерть пешеходов должны отвечать проектировщики дорог и те, кто эти проекты подписывает, потому что большинство нерегулируемых пешеходных переходов — это переходы-убийцы», — говорит Шкуматов.

Водители считают, что власти экономят на регулируемых пешеходных переходах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Он считает, что, пытаясь сэкономить на светофорах, власти ставят нерегулируемые пешеходные переходы на магистралях с шести- и даже восьми-полостным движением. Водитель может просто физически не увидеть пешехода на такой дороге, особенно если речь идет о темном времени суток. Увеличивать штрафы для водителей в таком случае просто бессмысленно.

Канаев отмечает, что в западных странах пешеходов уже давно наравне с автомобилистами обучают правилам ПДД. Начинается это обучение со школьной скамьи. «Из-за этого там формируется понятие равенство ответственности, пешеходов не реже, чем водителей останавливают и привлекают», — говорит Канаев. По его словам, в отдельных странах на дорогах даже установлены специальные камеры, которые подают резкий звуковой сигнал, если фиксируют, что пешеход переходит дорогу в неположенном месте.

В России ситуация совсем иная — пешеходы правил не знают и знать не хотят, считает Шкуматов. «Спроси у любого пешехода про ПДД, он тебе скажет: зачем мне это — пусть водители учат», — говорит лидер «Синих ведерок». По его мнению, именно массовое обучение правилам движения пешеходов и велосипедистов поможет радикально понизить смертность на дорогах. «Но это долгий процесс, связанный с тратами денег, пока достучишься до людей, пока реализуешь программу — пройдет вечность, а все хотят быстрых решений. Чтобы сегодня принял решение — а завтра все изменилось», — заключил Шкуматов.