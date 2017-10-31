16:04 31 октября 2017 0

Грядет ужесточение наказаний для автомобилистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Путин подписал указ об увеличении штрафов за непропуск пешеходов на переходе. Штраф вырос с 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Госдума приняла закон в третьем чтении еще 11 октября.

«URA.RU» связались с первым зампредом комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеславом Лысаковым, чтобы понять, какие еще ужесточения готовят депутаты для водителей в ближайшее время.

Основное внимание парламентарии обратят на пьяных водителей: каждому из них, кроме лишения водительских прав, полагается еще заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Однако сейчас платят этот штраф лишь 30% автовладельцев. «Правительство внесло законопроект, который предусматривает удержание автомобиля нарушителя. Он сможет его забрать лишь под залог, равный сумме штрафа — 30 тысяч рублей. В случае если суд признает водителя виновным, то залог засчитывается в счет штрафа, если невиновным — деньги возвращаются. Это своеобразная гарантия того, что все пьяные водители наконец-то будут платить», — рассказал Лысаков «URA.RU». Он уверен, что для российской провинции 30 тысяч — значительные деньги, и этот штраф позволит удержать водителей от того, чтобы садиться пьяными за руль.

«А так пьяного водителя лишили прав — он походил пешком полтора года и ни копейки штрафа не заплатил. В чем он понес ущерб? Да ни в чем. А здесь придется выкладывать 30 тысяч,

может, после этого подумает, садиться за руль пьяным или нет», — говорит Лысаков.

Еще один законопроект, который сейчас лежит в Госдуме, введет наказание для систематических нарушителей. Депутаты предлагают балльную систему нарушений: после четырех грубых нарушений — лишать прав. «У нас очень много повторных нарушений, есть люди, которые имеют более 100 штрафов в год. Многие из них, видимо, так и будут кататься до тех пор, пока кого-нибудь на тот свет не отправят», — отмечает Лысаков. К грубым нарушениям депутаты отнесли превышение скорости более чем на 40 км/ч, пересечение железнодорожных путей вне переезда, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования уступить дорогу.

Еще депутаты хотят ввести штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение. Под ним они понимают отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение дистанции, резкое торможение, если оно не требуется.

Лысаков уверен, что у водителей, которые не нарушают ПДД, нет причин для беспокойства. «Я всегда пропускаю пешеходов на переходе и раньше ни разу штраф не платил, и сейчас мне тоже платить не придется», — прокомментировал Лысаков последнее нововведение.