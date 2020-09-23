Три IT-гиганта России создали проект, который изменит интернет

Теперь платформы должны будут предоставлять трафик для социальных проектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Три IT-гиганта — «Яндекс», Mail.ru и Rambler — займутся развитием социальных проектов в интернете, сообщили URA.RU их представители. Во время пандемии компании зарекомендовали себя, помогая россиянам справиться с последствиями пандемии коронавируса, и сегодня готовы их продолжать. «Институт развития интернета» предложил компаниям подписать соглашение, чтобы объединить усилия.

Идея создать условия для продвижения социально-значимого контента была озвучена на Российском интернет-форуме, который прошел 21 сентября. Участники сессии по социальной ответственности бизнеса в интернете рассказали, как помогали россиянам пережить пандемию: к примеру, «Яндекс» разработал индекс самоизоляции и давал своим партнерам средства на рекламу, Mail.ru создал благотворительные платформы для помощи переехавшим в крупные города на лечение, а Rambler ввел на своем сайте колонки психологов и рекламировал проекты, направленные на помощь врачам. «Институт развития интернета» выступил с предложением о создании на базе ИРИ механизма поддержи социальных проектов со стороны интернет-площадок — меморандума, который бы закрепил понятие социальной рекламы и социально-значимой информации в интернете.

Многим россиянам помогли сервисы, разработанные ведущими IT-корпорациями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О необходимости продвигать социально значимый контент в интернете президент РФ Владимир Путин говорил еще в прошлом году. Тогда же Росмолодежь предложила сделать ИРИ координационным центром, ответственным за производство и продвижение таких проектов в интернете. Пандемия показала, что сейчас идеальное для этой цели время, говорит исполнительный директор по медиа Rambler& Co Андрей Цыпер. «В 2020 году у нас появился мощный стимул по развитию отрасли. Реализуя свои проекты, мы увидели, что запрос на социально значимый контент есть и у граждан, и у компаний, поэтому инициатива ИРИ изменит интернет в лучшую сторону», — поделился он в разговоре с агентством.

«Главное правило при запуске любого продукта ­- он должен сделать жизнь людей лучше. Во время активной фазы самоизоляции мы помогали всем самим существованием наших продуктов. Но это, разумеется, не отменяет создания отдельных решений для дальнейшего развития соцпроектов, в том числе и в интернете», — заявил URA.RU представитель Mail.ru Group Сергей Лучин.

Крупнейшие игроки IT-сектора будут предоставлять бесплатный трафик на социальные проекты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Институт развития интернета» хочет сотрудничать с крупнейшими IT-компаниями, чтобы помочь создателям социального контента найти свою аудиторию, объяснил гендиректор «Института развития интернета» Антон Ключкин. «Даже качественным работам бывает сложно продвигаться в сети, и они вынуждены тратить на это большие деньги — часто до половины бюджета и даже больше. Мы рассчитываем в начале октября выйти на какие-то договоренности и надеемся, что наша совместная инициатива не только поможет многим хорошим проектам найти своего зрителя, читателя, слушателя, но и будет способствовать увеличению количества таких проектов», — уточнил глава ИРИ.

В будущем меморандум, предлагаемый «Институтом развития интернета», поможет отрасли самоорганизоваться и работать с таким контентом по единой схеме, полагает Лучин. Компании готовы развивать социальные проекты, но им нужны ясные и прозрачные критерии работы, продолжает директор по медиа Rambler& Co Андрей Цыпер. «И у бизнеса, и у общества есть запрос на такую информацию. Но надо понять, что такое социальная реклама по форме и содержанию, что должно родиться на базе ИРИ», — уверен он.