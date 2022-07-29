Минфин РФ запустил дискуссию о реформе мирового рынка золота

Предлагается лишить Лондон и Нью-Йорк монополии

29 июля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Власти обсуждают, как обойти санкции Запада на продажу своего золота за рубеж Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Минфин РФ запустил дискуссию о реформе международного рынка золота, который сейчас контролируется США и Великобританией. Для этого российские власти обсуждают создание международной биржи драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве и новый стандарт рынка — «Московский Мировой Стандарт» (MWS) в качестве альтернативы общепризнанному Лондонскому стандарту (LBMA). В случае реализации инициативы РФ сможет обойти санкции Запада на продажу своего золота за рубеж, рассказали URA.RU эксперты. Инициатором дискуссии о новом золотом стандарте выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили URA.RU в пресс-службе ЕЭК 29 июля. «11 июля министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев провел совещание, на котором обсуждалось предложение о создании международного стандарта для рынка драгоценных металлов как альтернативы Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и инфраструктуры по обороту токенизированного золота и драгоценных металлов», — сказал представитель пресс-службы. Инициатором дискуссии о новом золотом стандарте выступил Сергей Глазьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В совещании у Глазьева приняли участие эксперты министерств финансов и центральных банков, национальных бирж, производителей драгоценных металлов, а также других заинтересованных организаций государств ЕАЭС. «Участники обменялись мнениями, и по итогам совещания ЕЭК направила письма в правительства сторон с просьбой сформировать позицию по данному вопросу. После того как Комиссия получит позиции сторон, будет приниматься решение о целесообразности продолжения этой работы», — отметили в пресс-службе ЕЭК. Спустя две недели Минфин организовал дискуссию между российскими властями и участниками рынка о создании нового международного отраслевого стандарта, разослав соответствующие письма. «Как регулятор отрасли, Минфин перенаправил поступившее к нему предложение участникам рынка для его оценки и предоставления позиции о целесообразности его реализации», — сказали URA.RU в пресс-службе министерства. Минфин как регулятор отрасли, организовал дискуссию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из письма Минфина следует, что новый международный стандарт рынка драгоценных металлов Moscow World Standard (MWS) призван стать альтернативой общепризнанному стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (LBMA). «В целях нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов критически необходимо создать независимую международную инфраструктуру, альтернативную по своим функциям LBMA. Предлагается в основу предлагаемой структуры положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве (МБДМ), использующую новый международный стандарт MWS», — сказано в письме. В рамках работы новой биржи предполагается создать Комитет по фиксингу для определения цен на золото в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС. В Комитет войдут центробанки этих стран, а также крупнейшие банки, оперирующие на рынке драгметаллов при условии работы по новому стандарту MWS. «Ставку необходимо делать на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС», — говорится в письме. Редакция URA.RU направила запросы в Минпромторг, Минэкономразвития и Банк России. Россия — один из крупнейших производителей золота и драгметаллов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Новая международная биржа понадобилась Москве, чтобы преодолеть последствия санкций Запада, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Производители золота следуют стандартам рынка, которые установил Лондон. Так сложилось исторически, но весной 2022 года у предприятий в России были отозваны лицензии LBMA. Это значит, что наши слитки Лондоном больше не признаются, то есть золото как физический металл из страны никуда не делось, но оно потеряло статус банковского актива. Поскольку Россия торгует золотом, нам теперь нужна своя собственная национальная структура вместо LBMA, в этом заключается смысл инициативы. Минфину нужно обеспечить нормальную работу золотодобывающей отрасли, а Центральному банку — собственный, независимый от Лондона, механизм определения цены золота», — пояснил эксперт. Создание нового золотого стандарта в перспективе способно разрушить монополию Лондона на ценообразование на рынке драгоценных металлов, однако для этого России необходимо заручиться поддержкой всех стран ЕАЭС, а также властей Китая и Индии, отметил Голубовский. «Удастся ли из локального российского стандарта для рынка драгметаллов сделать международный зависит от результатов усилий нашей дипломатии. Чтобы внедрить новый стандарт, к нему должны присоединиться банки крупнейших стран-потребителей золота — это, прежде всего, Индия и Китай. Если их власти пойдут на такой шаг, это будет равнозначно успеху, но сперва понадобится много работы, даже в рамках ЕАЭС», — добавил аналитик. Цена на золото определяется Лондонской ассоциацией участников рынка драгметаллов Фото: depositphotos.com Механизм определения цен на золото имеет критическое значение в контексте кризиса доверия к фиатным валютам, объяснил URA.RU член научного совета при Совбезе РФ, директор института проблем экономической политики Финуниверситета при правительстве Сергей Сильвестров. «Цена на физическое золото определяется в Лондоне на внебиржевых торгах, фактически речь идет о ценовом сговоре. Цены на «бумажное золото» — ценные бумаги с привязкой к цене золота — определяются на бирже в Нью-Йорке, это финансовые спекуляции. В мире развивается кризис доверия к резервным фиатным валютам, которые обеспечены политическим влиянием и военной силой государств-эмитентов, но не имеют под собой материальной ценности. А золото, наряду с другими товарами, обладающими потребительской и валютной ценностью, способно выступить в качестве реального обеспечения денег, — заявил экономист. Статья по теме Власти обсуждают обеспечение рубля национальным богатством России Глобальный экономический кризис может привести к краху мировой финансовой системы, а создание независимых от Запада механизмов определения цен на все базовые активы, включая золото — это шанс России избавиться от зависимости от резервных валют (доллар, евро, иена и фунт стерлингов), которые эмитируются недружественными странами, добавил Сильвестров. «Это один из элементов создания новой стабильной международной экономической системы, которая будет основана на обеспечении денег материальными ценностями — товарными резервами, включающими золото и другие драгоценные металлы. Так как золота при текущих ценах физически недостаточно для обеспечения денежной массы, его нужно будет переоценить в несколько раз. Поэтому контроль над ценообразованием так важен», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин РФ запустил дискуссию о реформе международного рынка золота, который сейчас контролируется США и Великобританией. Для этого российские власти обсуждают создание международной биржи драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве и новый стандарт рынка — «Московский Мировой Стандарт» (MWS) в качестве альтернативы общепризнанному Лондонскому стандарту (LBMA). В случае реализации инициативы РФ сможет обойти санкции Запада на продажу своего золота за рубеж, рассказали URA.RU эксперты. Инициатором дискуссии о новом золотом стандарте выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили URA.RU в пресс-службе ЕЭК 29 июля. «11 июля министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев провел совещание, на котором обсуждалось предложение о создании международного стандарта для рынка драгоценных металлов как альтернативы Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и инфраструктуры по обороту токенизированного золота и драгоценных металлов», — сказал представитель пресс-службы. В совещании у Глазьева приняли участие эксперты министерств финансов и центральных банков, национальных бирж, производителей драгоценных металлов, а также других заинтересованных организаций государств ЕАЭС. «Участники обменялись мнениями, и по итогам совещания ЕЭК направила письма в правительства сторон с просьбой сформировать позицию по данному вопросу. После того как Комиссия получит позиции сторон, будет приниматься решение о целесообразности продолжения этой работы», — отметили в пресс-службе ЕЭК. Спустя две недели Минфин организовал дискуссию между российскими властями и участниками рынка о создании нового международного отраслевого стандарта, разослав соответствующие письма. «Как регулятор отрасли, Минфин перенаправил поступившее к нему предложение участникам рынка для его оценки и предоставления позиции о целесообразности его реализации», — сказали URA.RU в пресс-службе министерства. Из письма Минфина следует, что новый международный стандарт рынка драгоценных металлов Moscow World Standard (MWS) призван стать альтернативой общепризнанному стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (LBMA). «В целях нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов критически необходимо создать независимую международную инфраструктуру, альтернативную по своим функциям LBMA. Предлагается в основу предлагаемой структуры положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве (МБДМ), использующую новый международный стандарт MWS», — сказано в письме. В рамках работы новой биржи предполагается создать Комитет по фиксингу для определения цен на золото в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС. В Комитет войдут центробанки этих стран, а также крупнейшие банки, оперирующие на рынке драгметаллов при условии работы по новому стандарту MWS. «Ставку необходимо делать на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС», — говорится в письме. Редакция URA.RU направила запросы в Минпромторг, Минэкономразвития и Банк России. Новая международная биржа понадобилась Москве, чтобы преодолеть последствия санкций Запада, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Производители золота следуют стандартам рынка, которые установил Лондон. Так сложилось исторически, но весной 2022 года у предприятий в России были отозваны лицензии LBMA. Это значит, что наши слитки Лондоном больше не признаются, то есть золото как физический металл из страны никуда не делось, но оно потеряло статус банковского актива. Поскольку Россия торгует золотом, нам теперь нужна своя собственная национальная структура вместо LBMA, в этом заключается смысл инициативы. Минфину нужно обеспечить нормальную работу золотодобывающей отрасли, а Центральному банку — собственный, независимый от Лондона, механизм определения цены золота», — пояснил эксперт. Создание нового золотого стандарта в перспективе способно разрушить монополию Лондона на ценообразование на рынке драгоценных металлов, однако для этого России необходимо заручиться поддержкой всех стран ЕАЭС, а также властей Китая и Индии, отметил Голубовский. «Удастся ли из локального российского стандарта для рынка драгметаллов сделать международный зависит от результатов усилий нашей дипломатии. Чтобы внедрить новый стандарт, к нему должны присоединиться банки крупнейших стран-потребителей золота — это, прежде всего, Индия и Китай. Если их власти пойдут на такой шаг, это будет равнозначно успеху, но сперва понадобится много работы, даже в рамках ЕАЭС», — добавил аналитик. Механизм определения цен на золото имеет критическое значение в контексте кризиса доверия к фиатным валютам, объяснил URA.RU член научного совета при Совбезе РФ, директор института проблем экономической политики Финуниверситета при правительстве Сергей Сильвестров. «Цена на физическое золото определяется в Лондоне на внебиржевых торгах, фактически речь идет о ценовом сговоре. Цены на «бумажное золото» — ценные бумаги с привязкой к цене золота — определяются на бирже в Нью-Йорке, это финансовые спекуляции. В мире развивается кризис доверия к резервным фиатным валютам, которые обеспечены политическим влиянием и военной силой государств-эмитентов, но не имеют под собой материальной ценности. А золото, наряду с другими товарами, обладающими потребительской и валютной ценностью, способно выступить в качестве реального обеспечения денег, — заявил экономист. Глобальный экономический кризис может привести к краху мировой финансовой системы, а создание независимых от Запада механизмов определения цен на все базовые активы, включая золото — это шанс России избавиться от зависимости от резервных валют (доллар, евро, иена и фунт стерлингов), которые эмитируются недружественными странами, добавил Сильвестров. «Это один из элементов создания новой стабильной международной экономической системы, которая будет основана на обеспечении денег материальными ценностями — товарными резервами, включающими золото и другие драгоценные металлы. Так как золота при текущих ценах физически недостаточно для обеспечения денежной массы, его нужно будет переоценить в несколько раз. Поэтому контроль над ценообразованием так важен», — заключил он.