Кассация поддержала отмену банкротства крупной страховой компании

Собственники «НСГ — «Росэнерго» ждут возврата контроля над компанией

28 мая 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Суд продолжался более трех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России устояло беспрецедентное решение по громкому делу о банкротстве страховой компании. Разбирательства между временной администрацией (туда вошли представители ЦБ, а также Агентства по страхованию вкладов) и ООО «НСГ — «Росэнерго» длились более трех лет. Сначала страховую компанию признали банкротом, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Наконец, 27 мая кассация (Арбитражный суд Западно-Сибирского округа) оставила его в силе. Это первый в России случай, когда банкротство страховой компании признано необоснованным и отменено. Предыстория «НСГ — «Росэнерго» существует на рынке с 1999 года. Компания появилась в Горно-Алтайске и постепенно выросла до общероссийских масштабов. ЦБ РФ отозвал лицензию у компании в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Претензии к ней появились у Центробанка РФ в 2020 году. Регулятор отозвал у «НСГ — «Росэнерго» лицензию на страховую деятельность, аргументировав это тем, что капитал организации более чем на 20% меньше обязательств. Между тем, в страховой компании тогда заявляли, что регулятор неверно оценил активы. Он ссылался на то, что стоимость была занижена в девять раз. В итоге ЦБ назначил переоценку и увеличил стоимость активов в пять раз. Временную администрацию в «НСГ — «Росэнерго» ввели в декабре 2020 года, а в ноябре 2021-го страховую компанию признали банкротом и ввели в отношении нее конкурсное производство. «НСГ — «Росэнерго» погасит долги перед автолюбителями «Мы три с лишним года доказывали в судах, что оснований для банкротства нет, и нам это удалось. Два с половиной года назад кассация отменила решение о введении конкурсного производства в компании, сейчас отказ Центробанку во введении банкротства подтвержден коллегией судей кассационной инстанции, и это первый прецедент в России», — говорит один из учредителей ООО «НСГ — «Росэнерго» Василий Марьин. URA.RU направило в ЦБ РФ запрос с просьбой дать свою оценку судебного решения. Сейчас собственники страховой компании ждут возврата корпоративного контроля. Они сообщают, что готовы погасить все обоснованные требования кредиторов. Речь идет о 94 млн рублей — это сумма долга перед 11 тысячами автолюбителей после расторжения с ними договоров ОСАГО. «Страховая готова погасить требования кредиторов, подтвержденные решениями судов, в течение двух месяцев после того, как собственникам вернут возможность распоряжаться имуществом и денежными средствами «НСГ-«Росэнерго», — говорит Василий Марьин. — Сейчас полномочия по управлению компанией находятся у временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов». Сумма долга перед 11 тыс. автолюбителей составляет 94 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Юридические коллизии Российский союз автостраховщиков был основным кредитором «НСГ-«Росэнерго». Представители страховой компании в суде не раз заявляли, что готовы погасить все обоснованные требования союза. «Еще в 2022 году я предлагал Союзу автостраховщиков выкупить права требования долга к „НСГ-‚Росэнерго‘ более чем за 2 млрд руб., — говорит собственник и бывший генеральный директор страховой компании Василий Марьин. — Вопрос заключения мирового соглашения в РСА обсуждали более года, но в сентябре 2023 года президиум Союза от этих предложений отказался. Сейчас РСА подал несколько исков к ‚НСГ-‚Росэнерго‘ и объем обоснованных требований установит суд“. Между тем, во время банкротного процесса у представителей Центробанка возникали вопросы к требованиям со стороны РСА. В частности, они заявляли, что в сумму были включены выплаты по полисам, находящимся на хранении в АСВ, на 71 млн руб., а также выплаты по похищенным полисам на сумму 388 млн руб. «Еще одна коллизия процесса в том, что в законодательстве о банкротстве финансовых компаний прописан механизм введения Центробанком временной администрации, а процесс прекращения полномочий временной администрации при отмене банкротства не урегулирован, — поясняет юрист и арбитражный управляющий Маргарита Воскресенская, представлявшая в суде „НСГ-‚Росэнерго‘. Сейчас компания подала иск по инициированию возврата своих полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России устояло беспрецедентное решение по громкому делу о банкротстве страховой компании. Разбирательства между временной администрацией (туда вошли представители ЦБ, а также Агентства по страхованию вкладов) и ООО «НСГ — «Росэнерго» длились более трех лет. Сначала страховую компанию признали банкротом, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Наконец, 27 мая кассация (Арбитражный суд Западно-Сибирского округа) оставила его в силе. Это первый в России случай, когда банкротство страховой компании признано необоснованным и отменено. Предыстория «НСГ — «Росэнерго» существует на рынке с 1999 года. Компания появилась в Горно-Алтайске и постепенно выросла до общероссийских масштабов. Претензии к ней появились у Центробанка РФ в 2020 году. Регулятор отозвал у «НСГ — «Росэнерго» лицензию на страховую деятельность, аргументировав это тем, что капитал организации более чем на 20% меньше обязательств. Между тем, в страховой компании тогда заявляли, что регулятор неверно оценил активы. Он ссылался на то, что стоимость была занижена в девять раз. В итоге ЦБ назначил переоценку и увеличил стоимость активов в пять раз. Временную администрацию в «НСГ — «Росэнерго» ввели в декабре 2020 года, а в ноябре 2021-го страховую компанию признали банкротом и ввели в отношении нее конкурсное производство. «НСГ — «Росэнерго» погасит долги перед автолюбителями «Мы три с лишним года доказывали в судах, что оснований для банкротства нет, и нам это удалось. Два с половиной года назад кассация отменила решение о введении конкурсного производства в компании, сейчас отказ Центробанку во введении банкротства подтвержден коллегией судей кассационной инстанции, и это первый прецедент в России», — говорит один из учредителей ООО «НСГ — «Росэнерго» Василий Марьин. URA.RU направило в ЦБ РФ запрос с просьбой дать свою оценку судебного решения. Сейчас собственники страховой компании ждут возврата корпоративного контроля. Они сообщают, что готовы погасить все обоснованные требования кредиторов. Речь идет о 94 млн рублей — это сумма долга перед 11 тысячами автолюбителей после расторжения с ними договоров ОСАГО. «Страховая готова погасить требования кредиторов, подтвержденные решениями судов, в течение двух месяцев после того, как собственникам вернут возможность распоряжаться имуществом и денежными средствами «НСГ-«Росэнерго», — говорит Василий Марьин. — Сейчас полномочия по управлению компанией находятся у временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов». Юридические коллизии Российский союз автостраховщиков был основным кредитором «НСГ-«Росэнерго». Представители страховой компании в суде не раз заявляли, что готовы погасить все обоснованные требования союза. «Еще в 2022 году я предлагал Союзу автостраховщиков выкупить права требования долга к „НСГ-‚Росэнерго‘ более чем за 2 млрд руб., — говорит собственник и бывший генеральный директор страховой компании Василий Марьин. — Вопрос заключения мирового соглашения в РСА обсуждали более года, но в сентябре 2023 года президиум Союза от этих предложений отказался. Сейчас РСА подал несколько исков к ‚НСГ-‚Росэнерго‘ и объем обоснованных требований установит суд“. Между тем, во время банкротного процесса у представителей Центробанка возникали вопросы к требованиям со стороны РСА. В частности, они заявляли, что в сумму были включены выплаты по полисам, находящимся на хранении в АСВ, на 71 млн руб., а также выплаты по похищенным полисам на сумму 388 млн руб. «Еще одна коллизия процесса в том, что в законодательстве о банкротстве финансовых компаний прописан механизм введения Центробанком временной администрации, а процесс прекращения полномочий временной администрации при отмене банкротства не урегулирован, — поясняет юрист и арбитражный управляющий Маргарита Воскресенская, представлявшая в суде „НСГ-‚Росэнерго‘. Сейчас компания подала иск по инициированию возврата своих полномочий.