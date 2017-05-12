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12 мая 2017
11 мая 2017
04:56  12 мая 2017 0

Определились все финалисты «Евровидения-2017»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
В финале «Евровидения» будут соревноваться представители 26 странФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Победители второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017» определились в Киеве. В финал прошли еще десять стран.

Как сообщает «Газета.ру», в число счастливчиков попали исполнители из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Голландии, Австрии.

Ранее по итогам первого полуфинала вышли в финал Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в финале конкурса, который пройдет 13 мая, выступят также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии (они традиционно не соревнуются в полуфиналах), а также победитель прошлого года — Украина.

Россия в этом году не принимает участия в конкурсе, так как исполнительнице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма без ведома официального Киева.

Наталья Володина
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