Врач рассказал, что нужно есть для набора мышечной массы

Врач Белоусов: перловка необходима для набора мышечной массы
© Служба новостей «URA.RU»
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Перловка является ценным источником для набора мышц
Перловка является ценным источником для набора мышц Фото:

Перловка является ценным источником растительного белка, который способствует росту мышечной массы. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

«Этот злак служит хорошим источником растительного белка — его в крупе около 10-12%. Углеводы, представленные в основном в виде медленных, „длинных“ сахаров, обеспечивают продолжительное чувство сытости», — передает слова Белоусова «Чемпионат».

Кроме того, врач подчеркнул, что перловая крупа является источником витаминов группы B, играющих важную роль в обмене энергии, поддержании здоровья кожи и функционировании нервной системы. В составе зерен присутствуют такие микроэлементы, как магний, железо, калий и фосфор. Систематическое употребление данного продукта способствует улучшению деятельности пищеварительной системы.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказывал о других полезных свойствах перловки. По его словам, крупа способна надолго сохранять чувство сытости, поэтому помогает при похудении. Также перловка богата минералами, углеводами и витаминами.

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Перловка является ценным источником растительного белка, который способствует росту мышечной массы. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов. «Этот злак служит хорошим источником растительного белка — его в крупе около 10-12%. Углеводы, представленные в основном в виде медленных, „длинных“ сахаров, обеспечивают продолжительное чувство сытости», — передает слова Белоусова «Чемпионат». Кроме того, врач подчеркнул, что перловая крупа является источником витаминов группы B, играющих важную роль в обмене энергии, поддержании здоровья кожи и функционировании нервной системы. В составе зерен присутствуют такие микроэлементы, как магний, железо, калий и фосфор. Систематическое употребление данного продукта способствует улучшению деятельности пищеварительной системы. Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказывал о других полезных свойствах перловки. По его словам, крупа способна надолго сохранять чувство сытости, поэтому помогает при похудении. Также перловка богата минералами, углеводами и витаминами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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