Врач рассказал, что нужно есть для набора мышечной массы

Перловка является ценным источником растительного белка, который способствует росту мышечной массы. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.
«Этот злак служит хорошим источником растительного белка — его в крупе около 10-12%. Углеводы, представленные в основном в виде медленных, „длинных“ сахаров, обеспечивают продолжительное чувство сытости», — передает слова Белоусова «Чемпионат».
Кроме того, врач подчеркнул, что перловая крупа является источником витаминов группы B, играющих важную роль в обмене энергии, поддержании здоровья кожи и функционировании нервной системы. В составе зерен присутствуют такие микроэлементы, как магний, железо, калий и фосфор. Систематическое употребление данного продукта способствует улучшению деятельности пищеварительной системы.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказывал о других полезных свойствах перловки. По его словам, крупа способна надолго сохранять чувство сытости, поэтому помогает при похудении. Также перловка богата минералами, углеводами и витаминами.
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