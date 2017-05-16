09:06 16 мая 2017 0

Хакеры продолжают атаки. На этот раз досталось "Пиратам" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Доброе утро! Сегодня вторник, 16 мая. Мы традиционно рассказываем вам о самых главных новостях за минувшие 12 часов. А чтобы вам было удобно, мы можем прислать нашу подборку самых важных тем вам на почту. Для этого просто оставьте нам свой электронный адрес.

И вот главное к этому часу:

В России создадут единую базу данных о каждом гражданине. В системе будут храниться записи с 1926, которые можно найти в ЗАГСах.

«Все понимают, что для Путина этот срок будет финальным, поэтому стараются занять максимально крепкую позицию для будущего». Московская политтусовка оживилась, особенно это заметно после митинга против сноса хрущевок, организацию и ведение которого приписывают конкретным журналистам. Политтехнолог Дмитрий Гусев рассказал «URA.RU», как тусовка привлекает к себе внимание и набивает цену в преддверии президентских выборов.

Бывший тюменский чиновник Игорь Бобров, еще два года назад хваливший «Единую Россию», «мочит» Кремль в своем блоге. Экс-чиновник резко перешел в оппозицию после переезда в США. Он обвиняет российскую власть в терроре и физическом устранении всех несогласных. Его блог, кстати, уже требуют запретить, как экстремистский.

Члены «Корпорации развития», проекта, презентованного президенту, придумали, как закрыть его, не ликвидируя. Для этого из состава набсовета «КР» выводят самых ярких представителей, а на их место назначают никому не известных людей. Также запущена процедуры банкротства крупной дочки Корпорации. Таким образом «КР» все больше «уходит в тень».

Жительница Екатеринбурга обиделась на актрису шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову. Дело в том, что девушка уже год не может получить выигранный в лотерею холодильник, который разыгрывала Михалкова. Актриса не берет трубку и не отвечает в соцсетях.

Хакеры украли еще не вышедший в прокат фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и требуют за него выкуп. В случае, если The Walt Disney Company не заплатит, киберпреступники угрожают выложить фильм в сеть.