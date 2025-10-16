Европейские страны не обладают достаточным потенциалом для длительного военного противостояния с Россией. Об этом рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией», — написал Мема в соцсети Х. Он добавил, что у Европы отсутствуют возможности для ведения затяжного конфликта на истощение против российской стороны.
Данное заявление прозвучало на фоне более ранних предупреждений со стороны западных экспертов. Как отмечалось главой Федеральной разведывательной службы Германии Мартином Йегером, текущее противостояние между Россией и Западом содержит риски эскалации до уровня открытого военного конфликта.
Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер также высказывал мнение, что украинский кризис будет решен Россией военным путем. По его оценке, такая перспектива обусловлена нежеланием Киева и его западных союзников учитывать законные интересы и позицию Москвы в ходе дипломатических переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.