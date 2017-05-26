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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
21:55  25 мая 2017 0

Экс-премьер Греции пострадал при взрыве автомобиля. ВИДЕО

Клипарт. Греция. Крит., флаг Греции
В Греции на бывшего премьер-министра совершено покушениеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший премьер-министра Греции Лукас Пападимос получил ранения в результате взрыва автомобиля в Афинах. Также пострадал его водитель.

Как сообщает телеканал 360, водитель и экс-премьер получили травмы ног, их жизни находятся вне опасности.

В данный момент подробности о взрыве и состоянии здоровья пострадавших уточняются. По предварительной информации, бомбу заложили внутрь машины, сообщает информагентство Nation News. По другой версии Пападимосу передали посылку, которую он попытался вскрыть, пишет РЕН ТВ.

Место взрыва оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Лукас Пападимос, напомним, возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года.

Нина Калинина
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