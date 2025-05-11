Командование ВСУ отправило психически нездоровую женщину на штурм потому что она им надоела. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый.
«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», — рассказал Кучерявый. По его словам, территориальные центры комплектования (ТЦК) набирают людей с низким уровнем интеллекта, неспособных осознавать свои действия. В тренировочных лагерях таких военнослужащих, а также тех, кто плохо обучался, подвергали избиениям и унижениям.
Кучерявый также описал, как командиры запугивали солдат перед штурмами, угрожая расправой в случае сдачи в плен. Однако во время одного из боев, когда его командира убили, а самого Кучерявого и двух других бойцов засыпало землей, он решил сдаться. Российские военные, по его словам, оказали ему первую помощь, предоставили воду и еду, что позволило ему выжить.
Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих все чаще прибегают к использованию специальных чат-ботов в мессенджере Telegram, которые изначально были разработаны для организации сдачи в плен, с целью выражения недовольства действиями командиров ВСУ. Данный бот в настоящее время применяется также для связи с семьями украинских солдат. Фактически, бот выполняет функцию центра психологической поддержки, где сотрудники выслушивают жалобы граждан Украины на поведение командиров ВСУ и обсуждают сопутствующие трудности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.