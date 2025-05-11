Пленный из ВСУ рассказал, как на штурм отправили психически нездоровую женщину

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Командиры ВСУ запугивают людей с психическими отклонениями и отправляют на штурмы
Командиры ВСУ запугивают людей с психическими отклонениями и отправляют на штурмы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ отправило психически нездоровую женщину на штурм потому что она им надоела. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый.

«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», — рассказал Кучерявый. По его словам, территориальные центры комплектования (ТЦК) набирают людей с низким уровнем интеллекта, неспособных осознавать свои действия. В тренировочных лагерях таких военнослужащих, а также тех, кто плохо обучался, подвергали избиениям и унижениям. 

Кучерявый также описал, как командиры запугивали солдат перед штурмами, угрожая расправой в случае сдачи в плен. Однако во время одного из боев, когда его командира убили, а самого Кучерявого и двух других бойцов засыпало землей, он решил сдаться. Российские военные, по его словам, оказали ему первую помощь, предоставили воду и еду, что позволило ему выжить.

Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих все чаще прибегают к использованию специальных чат-ботов в мессенджере Telegram, которые изначально были разработаны для организации сдачи в плен, с целью выражения недовольства действиями командиров ВСУ. Данный бот в настоящее время применяется также для связи с семьями украинских солдат. Фактически, бот выполняет функцию центра психологической поддержки, где сотрудники выслушивают жалобы граждан Украины на поведение командиров ВСУ и обсуждают сопутствующие трудности.

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Командование ВСУ отправило психически нездоровую женщину на штурм потому что она им надоела. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый. «У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», — рассказал Кучерявый. По его словам, территориальные центры комплектования (ТЦК) набирают людей с низким уровнем интеллекта, неспособных осознавать свои действия. В тренировочных лагерях таких военнослужащих, а также тех, кто плохо обучался, подвергали избиениям и унижениям.  Кучерявый также описал, как командиры запугивали солдат перед штурмами, угрожая расправой в случае сдачи в плен. Однако во время одного из боев, когда его командира убили, а самого Кучерявого и двух других бойцов засыпало землей, он решил сдаться. Российские военные, по его словам, оказали ему первую помощь, предоставили воду и еду, что позволило ему выжить. Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих все чаще прибегают к использованию специальных чат-ботов в мессенджере Telegram, которые изначально были разработаны для организации сдачи в плен, с целью выражения недовольства действиями командиров ВСУ. Данный бот в настоящее время применяется также для связи с семьями украинских солдат. Фактически, бот выполняет функцию центра психологической поддержки, где сотрудники выслушивают жалобы граждан Украины на поведение командиров ВСУ и обсуждают сопутствующие трудности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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