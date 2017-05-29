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29 мая 2017
28 мая 2017
08:13  29 мая 2017 0

Экс-премьер Кэмерон пролез к кассе без очереди, чтобы купить носки. ВИДЕО

Кэмерону срочно понадобились носки, но стоять в очереди он не захотелФОТО: Kremlin.ru

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон оказался в центре скандала после того, как посетил один из магазинов Лондона, чтобы купить носки. В Сети появилось видео инцидента.

Бывший премьер пришел за носками со скидкой, и вместе с телохранителями решил «проскочить» к кассе мимо людей, стоявших в очереди, сообщает РЕН ТВ.

Посетители заметили, что Кэмерон, увидев очередь примерно из десяти человек, сказал телохранителям: «мы можем это обойти», уточняет информагентство Nation News. Однако позже оказалось, что экс-премьер ошибся с размером носков и ему пришлось подходить к кассе дважды.

Марина Мотылева
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