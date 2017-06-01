США могут лишить российскую дипсобственность неприкосновенности

08:38 01 июня 2017 0

Власти США могут снять с дипсобственности РФ арест, но оставить ее без неприкосновенности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации президента США Дональда Трампа ведутся разговоры о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

По словам источника американского издания, в целях ограничения деятельности представителей РФ, которые займут помещения, в Вашингтоне рассматривают возможность снятия дипломатической неприкосновенности с арестованной российской дипсобственности.

Если это произойдет, здания приравняют к обычным объектам недвижимости, и на их территорию будет разрешен доступ американских правоохранительных органов.