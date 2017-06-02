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02 июня 2017
18:58  02 июня 2017 0

Путин признался, что не видит себя европейским лидером

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин владимир
Так главу РФ назвала американская журналистка. Президент ее поправилФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не относит себя к числу европейских лидеров. Громкое заявление он сделал в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума.

Европейским лидером главу РФ назвала американская журналистка и ведущая телеканала NBC Мегин Келли, которая была модератором мероприятия, передает «Газета.Ru».

«Я не причисляю себя к числу европейских лидеров», — поправил ее Путин.

Как писало «URA.RU» ранее, также президент России 2 июня призвал страны мира обратиться к мудрости и не тратить время и силы на распри и склоки. «Нам нужно искать новые форматы для взаимодействия бизнеса и государства», — считает Владимир Путин.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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