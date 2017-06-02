Путин призвал страны не тратить силы на распри

18:05 02 июня 2017 0

Российский лидер посоветовал прислушиваться друг к другу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Страны мира не должны тратить время и силы на распри и склоки. Обратиться к мудрости призвал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы не должны тратить силы на распри, склоки. Нам нужна мудрость, — цитирует российского лидера „Федеральное агентство новостей“. — Нам нужно искать новые форматы для взаимодействия бизнеса и государства». Путин добавил, что необходимо использовать и опыт ООН.

Президент подчеркнул, что новые технологии меняют уклад жизни. Перед мировым сообществом стоят системные, долгосрочные вызовы.