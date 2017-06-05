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05 июня 2017
17:05  05 июня 2017 0

Лавров рассказал о роли России в ситуации с Катаром

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров прокомментировал разрыв дипотношений с КатаромФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя разрыв дипломатических отношений арабских стран с Катаром, заявил о непричастности России к произошедшему.

По словам министра, Россия никогда не радовались трудностям в отношениях между другими странами. «Хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но заверяю вас: это не так», — отметил Лавров, его слова приводит «Национальная служба новостей».

Ранее о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки правительством страны террористов объявили Мальдивы, Ливия, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Йемен, пишет «Утро.ru».

Валерия Романова
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