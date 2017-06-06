Врачи рассказали подробности тяжелой болезни Пугачевой

09:14 06 июня 2017 0

Примадонна все еще курит и у нее диагностирован диабет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Алле Пугачевой провели операцию из-за угрозы инфаркта. Хирургическое вмешательство потребовалось Примадонне не первый раз, заявил руководитель клиники амбулаторной хирургии ФГБУ «ГНИЦПМ» Хачатур Кургинян.

Медики установили примадонне особый каркас (стент) внутри сосуда, чтобы расширить узкую часть артерии, пишут «Дни.Ру». Благодаря устройству кровоток к внутренним органам нормализовался и она перестала страдать.

«Насколько я знаю, первую операцию подобного рода Пугачева перенесла лет десять назад, — рассказал Кургинян. — Это хороший срок и самое время снова обратиться к специалистам. Дело в том, что у Пугачевой, насколько я знаю, давно диагностирован диабет. Плюс она курит. А это все в 8-10 раз увеличивает риск возникновения и дальнейшего рецидива заболевания».

По его словам, если вовремя не обратить внимание на боли в груди, может произойти закупорка сосуда, и, как следствие, инфаркт. Тогда Пугачеву оперировал руководитель отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Баграт Алекян.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 июня стало известно, что певица перенесла серьезную хирургическую операцию в Москве. Процедура прошла успешно, через несколько дней Аллу Пугачеву выписали из больницы. Стентирование проводилось примадонне уже не в первый раз.