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05 июня 2017
15:26  05 июня 2017 0

Пугачеву прооперировали в Москве

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Примадонну уже отпустили из больницы домой к мужуФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Певица Алла Пугачева перенесла серьезную хирургическую процедуру в Москве. Операцию ей сделали в одном из столичных научно-исследовательских институтов.

К врачам примадонна обратилась еще в конце мая. После тщательного обследование врачи приняли решение провести стентирование сосудов — установку специального каркаса (стента) внутри сосуда, чтобы расширить узкую часть артерии для нормализации кровотока к внутренним органам, сообщает Life.ru.

Операция прошла успешно, через несколько дней Пугачеву выписали из больницы, сообщает портал «Дни.ру». По данным издания, стентирование проводилось примадонне уже не в первый раз.

Марина Мотылева
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