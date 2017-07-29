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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
03:12  29 июля 2017 0

Вдова Честера Беннингтона призвала фанатов хранить память о ее муже

После смерти Честера с Талиндой остались шестеро детейФото: Facebook / Talinda Bennington

Супруга покончившего с собой вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, впервые с момента смерти мужа прокомментировала случившееся. По словам вдовы ее жизнь стала похожа на какую-то «шескпировскую трагедию».

Как сообщает Life, вдова рассказала о своей жизни без Честера и обратилась к поклонникам его творчества.

«У нас была сказочная жизнь, и теперь она превратилась в какую-то ужасную шекспировскую трагедию, — приводит слова Талинды Беннингтон Life NY Daily News. — Единственный выход, который я вижу, — это растить наших с Честером детей с той же любовью, что и раньше. Я знаю, что все вы поможете сохранить его память».

Как ранее писало «URA.RU», фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга Криса Корнелла, также добровольно ушедшего из жизни два месяца назад.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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