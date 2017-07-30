86-летняя старушка-ветеран перевыполнила нормы ГТО

Жительница Новгородской области стала самой возрастной обладательницей золотого значка «Готов к труду и обороне» (ГТО). 86-летняя Александра Евстратова выполнила все нормативы во время зимнего спортивного фестиваля, сообщают «Известия». Награду пенсионерке присудил региональный департамент по физической культуре и спорту.
Оказалось, что пожилая спортсменка не только выполнила все нормативы, но некоторые даже перевыполнила. Также стало известно о том, что впервые пенсионерка получила данный знак отличия в возрасте 17 лет, в 1948 году, став отличником ГТО. Спустя 69 лет она подтвердила квалификацию.
Александра Евстратова — педагог с полувековым стажем, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Как уточняет RT, лидер России Владимир Путин подписал постановление о возрождении комплекса ГТО в 2014 году. Физкультурно-оздоровительный комплекс был упразднен после развала СССР. Комплекс предусматривает упражнения для всех возрастов.