16:56 07 августа 2017 0

В Челябинске любят и уважают сантехников - в городе им поставлен не один памятник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Благотворительный фонд «Мечта» получил президентский грант на проведение всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». Подробнее о проекте «URA.RU» рассказал председатель совета благотворительного фонда «Мечта», главный организатор чемпионата сантехников Сергей Ермаков:

«Сейчас стоит остро стоит вопрос дефицита рабочих специальностей, поэтому интерес со стороны президентского фонда к нашему проекту показывает, что одно из важнейших направлений решения этого вопроса — это повышение престижа рабочих профессий в глазах семьи и общества».

Ермаков заявил, что в этом году в финале чемпионата примут участие команды из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии. «Также ведутся переговоры с сантехниками из Турции, Латвии и Словении», — добавил организатор.

Он уверен, что международное сотрудничество «укрепит интернациональный диалог», а также обеспечит обмен опытом и новейшими технологиями между специалистами из разных стран.

Таким видят слесаря-сантехника будущего организаторы чемпионата

Всего конкурс делится на три этапа. Первый — заочный. Команды сантехников десантируются в детские сады и школы своих городов, чтобы рассказать о своей работе.

Участники конкурса показывают детям познавательный мультфильм, демонстрируют рабочее оборудование, делятся интересными историями о своей работе. «Мы столкнулись с тем, что на вопрос о том, кто такой сантехник, дети отвечают: человек, который чинит телефон», — рассказал «URA.RU„специалист по связям с общественностью БФ ‚Мечта‘ Алина Мунирова.

В итоге, более 1000 детей в 42 городах России уже познакомились с работой слесаря-сантехника: подержали в руках спецоборудование, отремонтировали смесители. Самые творческие команды научили детей собирать из труб стулья, футбольные ворота и даже животных, делятся успехами организаторы.

Второй этап конкурса называется «Добро согревает».

Команды профессионалов в 42 городах России будут бесплатно чинить сантехнику льготникам: многодетным семьям, одиноким пенсионерам и ветеранам труда.

Заключительный этап пройдет в Челябинске 22 ноября. Финалистов проверят на знание теории, также оценят их практические навыки. Победители получат 300 000 руб., занявшие второе место — 200 000 руб., третье — 100 000 руб.

Как рассказали «URA.RU» организаторы, чемпионат слесарей-сантехников проводится в Челябинске с 2010 года. На межрегиональный уровень он вышел в 2012 году. За ходом чемпионата по всей России можно следить на сайте www.день-сантехника.рф