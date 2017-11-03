В РФ завели первое уголовное дело, связанное с аферой в Telegram

Заведено первое в России уголовное дело на администратора анонимного Telegram-канала. Молодой человек организовал аферу с продажей гаджетов «Apple» в данном мессенджере для смартфонов.
Подозреваемый создал канал, в котором выкладывал мнимые объявления о продаже техники американской корпорации «Apple». Его канал стал быстро набирать популярность, потому что молодой человек занижал цену на гаджеты в сравнении с официальными дилерами. Однако как только ему переводили деньги за покупку товара, он переставал выходить на связь, а через какое-то время и вовсе закрыл Telegram-канал, с помощью которого обманывал пользователей соцсети, сообщает Life.ru.
Правоохранительные органы заинтересовались администратором после того, как обманутая им 23-летняя девушка подала заявление в полицию. Она перевела подозреваемому 69 тысяч рублей за MacBook. Примечательно, что ей не было не предоставлено никаких гарантий, и она самостоятельно сделала выбор в пользу более дешевой покупки, подчеркивает издание.
Ранее из-за связи с террористическими группировками заблокировали более 8,5 тысячи Telegram-каналов в октябре этого года.