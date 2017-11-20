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20 ноября 2017
19 ноября 2017
08:37  20 ноября 2017 0

Вера Брежнева покорила поклонников новым эротичным образом. ФОТО

Певица выложила откровенный снимок в соцсетиФОТО: Вера Брежнева, Instagram

Певица и телеведущая Вера Брежнева выложила откровенный снимок на своей станице в Instagram. Фото она загадочно подписала «Morning from the past» («Утро из прошлого»).

Супруга Константина Меладзе запечетлена в спадающем с плеч халатике. Эротичность образа восхитила поклонников. «Вы не меняетесь Верочка, с годами всё лучше и лучше», «секси красотка», «божественна», «богиня», -пишут фанаты.

Поклонники не скупились на комплименты, за первые восемь часов пост собрал более 150 тысяч лайков и 700 комментариев, пишет «Экспресс- газета».

Ранее в Instagram Брежнева выложила другой откровенный снимок- в честь 17-летия группы «ВИА Гра» бывшие солистки Вера Брежнева и Надежда Грановская опубликовали пару старое совместное фото в откровенных нарядах. Певицы рассыпались в комплиментах друг другу и всему женскому коллективу, но ни разу не упомянули создателя группы, композитора Константина Меладзе. За время существования «ВИА Гры» сменились десятки солисток. Но ее золотым составом по-прежнему считаются Анна Седокова, Надежда Грановская и Вера Брежнева. Последняя, по версии журнала Maxim, была признана одной из самых красивых женщин России, отмечает «Утро.ру»

Наталья Михалева
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