06:04 04 декабря 2017 0

Насколько популярным станет Marketplace в России, пока сложно Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Администрация социальной сети Facebook намерена открыть для использования в России сервиса Marketplace. В настоящее время доступ к «интернет-барахолке» уже получило ограниченное число пользователей. В США и Европе сервис работает с конца 2016 года.

Как сообщают «Известия», посредством сервиса в социальной сети пользователи смогут покупать заинтересовавшие их товары, либо напротив — выставлять их на продажу. Правда, эксперты пока считают, что администрации Facebook российский рынок важнее, чем россиянам — очередная сетевая «барахолка».

Так, в российских соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — подобные сервисы уже есть. Во «ВКонтакте» своя «барахолка» работает с 2015 года, а в «Одноклассниках» она и вовсе интегрирована с не менее популярным сервисом «Юла» (и «Юла», и «Одноклассники» входят в структуру холдинга Mail.Ru Group).

«ВКонтакте» в сентябре 2015 года открыла собственную систему такого рода, а «Одноклассники» с июля 2017 года интегрированы с сервисом частных объявлений «Юла», принадлежащим «материнскому» холдингу Mail.Ru Group. Представители «Юлы» назвали выход Facebook в Россию с новым сервисом «хорошей новостью», допустив возможность сотрудничества с ним.

Между тем, функционал Marketplace, скорее всего, будет ограничен аудиторией Facebook, а она, по данным аналитиков издания, летом 2017 года составляла всего 1,33% населения России. Скорее всего, сервис просто сделает социальную сеть более удобной для своих пользователей и не скажется на общей ситуации на рынке онлайн-торговли между частными лицами. Он, по прогнозам специалистов, к концу года может достичь 295 млрд рублей и 90 млн сделок.