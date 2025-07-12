CNN: высшее руководство избежало ответственности за попытку убийства Трампа

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Покушение на Трампа год назад стало провалом для Секретной службы США
Покушение на Трампа год назад стало провалом для Секретной службы США Фото:

Почти через год после покушения на Дональда Трампа в Западной Пенсильвании 13 июля 2024 года, CNN сообщает, что высшие должностные лица Секретной службы США не понесли ответственности за произошедшие сбои в системе безопасности. Инцидент, который произошел во время предвыборного выступления Трампа, привел к ранению самого кандидата и гибели одного из участников митинга.

«Дюжина нынешних и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов и законодателей описывают общее отсутствие ответственности, особенно в отношении высокопоставленных чиновников Секретной службы и тех агентов, которые были в подчинении Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в июле прошлого года. В их число входит Шон Карран, высокопоставленный агент Трампа в тот день, который с тех пор был повышен до директора Секретной службы», — пишет CNN.

Бывшая глава Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку вскоре после инцидента, назвав его крупнейшим провалом за последние десятилетия. Несмотря на ее уход, только шесть сотрудников местного отделения в Питтсбурге подверглись дисциплинарным взысканиям, что вызвало недовольство внутри организации и обвинения в том, что рядовые сотрудники стали «козлами отпущения».

ФБР продолжает расследование инцидента как покушение на убийство. Преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из того же штата, который был ликвидирован в ходе операции.

В сентябре 2024 года исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу-младший утверждал, что наказание было наложено на сотрудников за допущенные ошибки. Согласно опубликованному отчету, основными проблемами стали сбои в коммуникации и недостаточное планирование. Несмотря на это, многие считают, что меры были недостаточными и не затронули верхушку службы.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Тогда нападавший был ликвидирован, а сам Трамп получил ранение уха. После инцидента шесть сотрудников Секретной службы были временно отстранены от должностей, однако дисциплинарные меры не коснулись высшего руководства, что вызвало критику внутри ведомства и в обществе.

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Почти через год после покушения на Дональда Трампа в Западной Пенсильвании 13 июля 2024 года, CNN сообщает, что высшие должностные лица Секретной службы США не понесли ответственности за произошедшие сбои в системе безопасности. Инцидент, который произошел во время предвыборного выступления Трампа, привел к ранению самого кандидата и гибели одного из участников митинга. «Дюжина нынешних и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов и законодателей описывают общее отсутствие ответственности, особенно в отношении высокопоставленных чиновников Секретной службы и тех агентов, которые были в подчинении Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в июле прошлого года. В их число входит Шон Карран, высокопоставленный агент Трампа в тот день, который с тех пор был повышен до директора Секретной службы», — пишет CNN. Бывшая глава Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку вскоре после инцидента, назвав его крупнейшим провалом за последние десятилетия. Несмотря на ее уход, только шесть сотрудников местного отделения в Питтсбурге подверглись дисциплинарным взысканиям, что вызвало недовольство внутри организации и обвинения в том, что рядовые сотрудники стали «козлами отпущения». ФБР продолжает расследование инцидента как покушение на убийство. Преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из того же штата, который был ликвидирован в ходе операции. В сентябре 2024 года исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу-младший утверждал, что наказание было наложено на сотрудников за допущенные ошибки. Согласно опубликованному отчету, основными проблемами стали сбои в коммуникации и недостаточное планирование. Несмотря на это, многие считают, что меры были недостаточными и не затронули верхушку службы. Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Тогда нападавший был ликвидирован, а сам Трамп получил ранение уха. После инцидента шесть сотрудников Секретной службы были временно отстранены от должностей, однако дисциплинарные меры не коснулись высшего руководства, что вызвало критику внутри ведомства и в обществе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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