CNN: высшее руководство избежало ответственности за попытку убийства Трампа

Почти через год после покушения на Дональда Трампа в Западной Пенсильвании 13 июля 2024 года, CNN сообщает, что высшие должностные лица Секретной службы США не понесли ответственности за произошедшие сбои в системе безопасности. Инцидент, который произошел во время предвыборного выступления Трампа, привел к ранению самого кандидата и гибели одного из участников митинга.
«Дюжина нынешних и бывших сотрудников федеральных правоохранительных органов и законодателей описывают общее отсутствие ответственности, особенно в отношении высокопоставленных чиновников Секретной службы и тех агентов, которые были в подчинении Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в июле прошлого года. В их число входит Шон Карран, высокопоставленный агент Трампа в тот день, который с тех пор был повышен до директора Секретной службы», — пишет CNN.
Бывшая глава Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку вскоре после инцидента, назвав его крупнейшим провалом за последние десятилетия. Несмотря на ее уход, только шесть сотрудников местного отделения в Питтсбурге подверглись дисциплинарным взысканиям, что вызвало недовольство внутри организации и обвинения в том, что рядовые сотрудники стали «козлами отпущения».
ФБР продолжает расследование инцидента как покушение на убийство. Преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из того же штата, который был ликвидирован в ходе операции.
В сентябре 2024 года исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу-младший утверждал, что наказание было наложено на сотрудников за допущенные ошибки. Согласно опубликованному отчету, основными проблемами стали сбои в коммуникации и недостаточное планирование. Несмотря на это, многие считают, что меры были недостаточными и не затронули верхушку службы.
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Тогда нападавший был ликвидирован, а сам Трамп получил ранение уха. После инцидента шесть сотрудников Секретной службы были временно отстранены от должностей, однако дисциплинарные меры не коснулись высшего руководства, что вызвало критику внутри ведомства и в обществе.
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