08:29 12 декабря 2017 0

Виктор Садовничий презентовал принципиально новый академический рейтинг вузов Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Российская ассоциация составителей рейтингов представила результаты Московского международного рейтинга 200 вузов. В него вошли 13 вузов из России и университеты из 39 стран. Инициатором разработки нового рейтинга российских вузов выступил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» оценивает все три ключевые миссии университета: образовательную (вес 45%), научную (вес 25%) и, впервые в практике рейтингования — взаимодействие университета с обществом (вес 30%).

На первых местах нового международного рейтинга оказались Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Stanford University. Сведения для его составления по этим вузам были взяты из открытых источников, пишут «Ведомости». На 25-м месте разместился МГУ, на 72-м — Санкт-Петербургский университет, на 73-м — МФТИ. Еще 10 российских университетов попали во вторую сотню, в том числе, УрФУ — на 195-м место, РАНХиГС — на 197-м.

«Наш рейтинг — это более широкий взгляд на университеты мира. Уже сейчас мы начинаем работу над новой версией, некоторые эксперты предлагают расширить или добавить критерии. Мы будем стоять на принципе трех миссий. Я бы хотел, чтобы российские университеты были выше, и они полны решимости бороться. Я считаю, что мы более мощная система образования, чем пока показывают рейтинги. Мы должны это показать», — цитирует Садовничего портал «Российское образование».

Самыми известными международными рейтингами вузов являются THE, QS World University Rankings, шанхайский рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU). По мнению гендиректора Российской ассоциации составителей рейтингов Дмитрия Гришанкина, такие рейтинги оценивают вузы односторонне, потому что место вуза зависит от голосования экспертов и цитирования научных работ сотрудников в мире. На первых местах в THE и QS университеты Великобритании и США из-за того, что научные статьи их сотрудников на английском языке, а большинство экспертов — носители именно английского языка.

Российские вузы не попадают на высокие места в международных рейтингах: в последний THE вошло 18 вузов, но никто не попал в первую сотню, МГУ занял 126-е место. В рейтинге QS МГУ на 95-м месте.