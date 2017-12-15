14:16 15 декабря 2017 2

По словам клиентов, обычно в это время в банке присутствуют один-два посетителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургских отделениях «Промсвязьбанка» ажиотаж. Как передают читатели «URA.RU», такого наплыва тут не наблюдалось с момента открытия. Резкий интерес людей к своим вкладам возник после заявлений ЦБ.

Читатели «URA.RU» рассказывают, что в эти дни в отделениях банка в разы больше посетителей, чем обычно. «Обычно я тут единственный посетитель», — пишет в редакцию екатеринбурженка Алена, комментируя фотографии с десятком людей. Судя по лицам, многие встревожены и внимательно слушают консультантов.

«Промсвязьбанк», совладельцем которого является бывший сенатор от ЯНАО, предприниматель Дмитрий Ананьев, является одним из купнейших российских банков, по размеру активов он занимает 10-е место в рейтинге. Чуть ранее ЦБ объявил о готовящейся санации «Промсвязьбанка», в финансовой организации уже введено временное управление. При этом пока речь идет лишь об увеличении ликвидных активов банка за счет Фонда консолидации банковского сектора.

Получить ответ в самом банке о том, какая ситуация складывается и много ли людей пришло закрывать счета, не удалось — в пресс-службе на звонки не отвечают.