18:58 15 декабря 2017 0

Столичных жителей ждет погодная сенсация Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве 16—17 декабря ожидаются «тропические ливни» и рекордное температурное потепление. Информацию об этом передает центр погоды ФОБОС. Ожидается, что за два дня выпадет почти 45% месячной нормы осадков.

Синоптики рассказали о предстоящей погодной сенсации. «В субботу Москва окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего с собой тропические ливни (13—18 мм) и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на 8—10 градусов», — приводит сообщение организации Life.ru. Таким образом, 16 декабря в столице будет побит рекорд тепла в +6,3 градуса, установленный в 2006 году.

ФОБОС также предупредил, что в ночь на 17 число похолодает. «С приближением холодного фронта ливни вечером станут переходить в мокрый снег, температура составит +3-5 градусов», — рассказали синоптики.

Ранее стало известно, что синоптики обеспокоены отсутствием осадков на Урале. Такая погода может преподнести массу неприятных сюрпризов.