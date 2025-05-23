«Большой циник»: Лавров опасается из-за воинственных планов Мерца на Европу

Планы по милитаризации Европы, являющиеся одной из главных задач канцлера Германии, Фридриха Мерца, являются опасными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Выступление нового канцлера ФРГ, господина Мерца, о том, что пришла пора Германии опять возглавить Европу. Такие слова произнести — надо быть очень большим циником. Милитаризация Европы провозглашена как одна из магистральных задач на вторую половину десятилетия — это очень опасная тенденция», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ.
Ранее руководитель Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор-исследователь Дмитрий Тренин сообщил, что в Европе нарастают военные настроения, а страны НАТО готовятся вступить в противостояние с РФ. Как отметил Тренин, конфликт может начаться с попытки перекрыть морской путь в Северную столицу, передает «Царьград».
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