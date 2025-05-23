«Большой циник»: Лавров опасается из-за воинственных планов Мерца на Европу

Лавров: милитаризация Европы — опасная тенденция
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Милитаризация Европы, как тенденция, очень опасна, заявил Лавров
Милитаризация Европы, как тенденция, очень опасна, заявил Лавров Фото:

Планы по милитаризации Европы, являющиеся одной из главных задач канцлера Германии, Фридриха Мерца, являются опасными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.  

«Выступление нового канцлера ФРГ, господина Мерца, о том, что пришла пора Германии опять возглавить Европу. Такие слова произнести — надо быть очень большим циником. Милитаризация Европы провозглашена как одна из магистральных задач на вторую половину десятилетия — это очень опасная тенденция», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ.

Ранее руководитель Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор-исследователь Дмитрий Тренин сообщил, что в Европе нарастают военные настроения, а страны НАТО готовятся вступить в противостояние с РФ. Как отметил Тренин, конфликт может начаться с попытки перекрыть морской путь в Северную столицу, передает «Царьград». 

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Планы по милитаризации Европы, являющиеся одной из главных задач канцлера Германии, Фридриха Мерца, являются опасными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.   «Выступление нового канцлера ФРГ, господина Мерца, о том, что пришла пора Германии опять возглавить Европу. Такие слова произнести — надо быть очень большим циником. Милитаризация Европы провозглашена как одна из магистральных задач на вторую половину десятилетия — это очень опасная тенденция», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ. Ранее руководитель Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор-исследователь Дмитрий Тренин сообщил, что в Европе нарастают военные настроения, а страны НАТО готовятся вступить в противостояние с РФ. Как отметил Тренин, конфликт может начаться с попытки перекрыть морской путь в Северную столицу, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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