Путин поручил запретить банкам брать комиссии при оформлении льготных ипотек

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Путин дал поручение по льготным ипотекам со сроком до 15 июня
Путин дал поручение по льготным ипотекам со сроком до 15 июня Фото:

Правительство и Центральный банк РФ должны запретить банкам взимать комиссии при выдаче льготных ипотек. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. 

«Исключение возможности взимания кредитными организациями дополнительных комиссий при предоставлении гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов) в рамках льготных ипотечных программ», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Он опубликован на официальном сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Срок выполнения требований президента — 15 июня 2025 года.

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Правительство и Центральный банк РФ должны запретить банкам взимать комиссии при выдаче льготных ипотек. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.  «Исключение возможности взимания кредитными организациями дополнительных комиссий при предоставлении гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов) в рамках льготных ипотечных программ», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Он опубликован на официальном сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Срок выполнения требований президента — 15 июня 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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