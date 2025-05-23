Балетмейстера Григоровича проводили под аплодисменты. Видео

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Из Большого театра под аплодисменты вынесли гроб с телом Григоровича
Из Большого театра под аплодисменты вынесли гроб с телом Григоровича Фото:

Из здания Большого театра под аплодисменты публики был вынесен гроб с телом выдающегося балетмейстера Юрия Григоровича. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

В дальнейшем планируется провести кремацию. После этого прах хореографа будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой, балериной Наталией Бессмертновой. 

Ранее в Москве состоялась церемония прощания с артистом, которая проходила на Исторической сцене Большого театра. Юрий Григорович ушел из жизни 19 мая на 99-м году. Причиной его смерти стали осложнения, развившиеся вследствие двусторонней пневмонии.

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Из здания Большого театра под аплодисменты публики был вынесен гроб с телом выдающегося балетмейстера Юрия Григоровича. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В дальнейшем планируется провести кремацию. После этого прах хореографа будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой, балериной Наталией Бессмертновой.  Ранее в Москве состоялась церемония прощания с артистом, которая проходила на Исторической сцене Большого театра. Юрий Григорович ушел из жизни 19 мая на 99-м году. Причиной его смерти стали осложнения, развившиеся вследствие двусторонней пневмонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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