МИД РФ озадачен тем, что президент Украины Владимир Зеленский самолично запретил общаться с главой России Владимиром Путиным, но при этом ездит по миру и говорит, что российский лидер не идет с ним на контакт. Таким вопросом задался глава российского ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».
«Не мы же отлынивали от контактов. Зеленский говорил, что он никогда не сядет рядом с Путиным. Указ подписал. Если нельзя с Путиным встречаться, зачем тогда ты кричал: „Я поехал в Стамбул, а Путин не хочет туда приезжать“?», — задался вопросом Лавров. Трансляция выступления главы МИД России ведется в официальном telegram-канале ведомства.
Кроме того, Лавров назвал такие действия Зеленского «неадекватными». По мнению дипломата, трудно понять, что президент Украины будет делать в следующий раз, когда, например, полетит в ЮАР или Европу.
На этой же встрече Лавров рассказал, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован, однако конкретная дата его проведения на данный момент не установлена. По его словам, в Кремле в настоящее время идет интенсивная подготовка меморандума, который, вероятно, может быть представлен на предстоящих переговорах.
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